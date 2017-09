El sueño del Mundial empieza a hacerse realidad. La selección peruana ganó 2-1 a la de Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018 y se metió en zona de clasificación al máximo certamen futbolístico. Y el experto en datos y cifras sobre el balompié Alexis Tamayo, mejor conocido como Mister Chip, no se mostró ajeno a esta hazaña y celebró como un hincha más de la blanquirroja en Twitter.



“¡¡¡Perú está en #Rusia2018 ahora mismo!!! Increíble lo que están haciendo en las últimas fechas. Ya es hora de que vuelvan a la gran cita”, publicó Mister Chip tras los goles de Edison Flores y Paolo Hurtado que silenciaron a los ecuatorianos pero que desataron la algarabía en todo el pueblo peruano.



Pasaban los minutos y la alegría de Mister Chip era más que evidente, ya que este histórico triunfo de la selección peruana lo ponía por encima del quinto lugar que buscaba en un inicio y lo ubica provisionalmente en la cuarta posición, dejando por detrás a Chile y Argentina.



“¡¡¡Me quedé corto!!!” y “Lo digo con el máximo respeto a la gente de Ecuador a la q adoro, pero... ¡QUE HUEVOS MÁS GRANDES LOS DE PERÚ! ¡ENHORABUENA!” fueron los siguientes ‘tuits’ de Mister Chip con los que celebró el histórico 2-1 de la selección peruana ante su similar de Ecuador en Quito.



Perú 2-1 Ecuador: Goles y resumen

Los goles de Edison Flores y Paolo Hurtado que despertaron la ilusión del pueblo peruano de ir nuevamente a un Mundial después de 35 años motivaron también a Mister Chip, que anunció que lo que no había hecho hoy por España lo iba a hacer por la blanquirroja. “Voy a encender el ordenador. Se vienen unos datitos”, publicó el estadista deportivo.



Entre los datos 'caleta' que compartió Mister Chip con sus más de 2.2 millones de seguidores en Twitter fue que el 2-1 obtenido hoy en Quito fue la “primera victoria de Perú de visita a Ecuador en un partido no amistoso” y que con este resultado, la blanquirroja “igualó su récord de victorias consecutivas (3) en Eliminatorias para la Copa Mundial que databa de 1997”.



“Perú conserva su título de campeón mundial no oficial. Es su primera defensa exitosa de la corona desde el 18 de junio de 1982”, escribió Mister Chip, agregando que la selección peruana “logrará el MEJOR PUESTO DE SU HISTORIA en el próximo Ranking FIFA” al ubicarse en el puesto 12 (si hoy no gana México) o en el 13 (si gana México).



Perú visitará en la próxima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 a Argentina el 5 de octubre y, cinco días después, recibirá en Lima a Colombia. El sueño de ir nuevamente a un Mundial está cada vez más cerca.

