Perú vs Ecuador: El posible once de Ricardo Gareca en Quito por Eliminatorias Rusia 2018 [FOTOS]

Perú vs Ecuador. La selección peruana visitará al 'Tricolor' por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. En esta galería revisa el posible once de Ricardo Gareca. ¿Jefferson Farfán será el sacrificado? ¿Yoshimar Yotún se podrá recuperar a tiempo?



La gran novedad en el arco de la selección peruana sería José Carvallo, quien entraría por Carlos Cáceda. Su experiencia tapando en altura (UTC de Cajamarca) le daría el titularato.



En la defensa no habría cambios. Se mantendrían los 4 que jugaron ante Bolivia en el Monumental: Luis Advíncula, Alberto Rodríguez, Christian Ramos y Miguel Trauco.



Renato Tapia, que ya cumplió su fecha de suspensión, quedó listo para jugar el martes. El 'Cabezón' haría dupla en el mediocampo con Yoshimar Yotún, siempre y cuando el de Orlando City se recupere de su lesión. Ricardo Gareca lo esperará hasta último momento.



Arriba, el sacrificado sería Jefferson Farfán, para que Edison Flores y André Carrillo jueguen por las bandas. Paolo Guerrero, por su parte, irá de '9'.