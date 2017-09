Perú vs Ecuador: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO las Eliminatorias Rusia 2018

Perú vs Ecuador: EN VIVO ONLINE TV La selección peruana enfrenta al cuadro Tricolor este martes en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. Perú sin margen de error busca un triunfo como visitante ante Ecuador en busca del repechaje por el boleto al Mundial. (4:00 p.m. Hora peruana y ecuatoriana) (TV: Movistar Deportes | canal 3 | 703 HD) (TV señal abierta: ATV) (TV de Ecuador: TV Cable, DirecTV, CNT)



Un partido de altura. Perú vs. Ecuador será el duelo que desplace del sueño mundialista a cualquiera de las dos selecciones a solo tres fechas del final de las Eliminatorias. Así, cada equipo tendrá que demostrar sus opciones en base a su jerarquía y la circunstancia que tiene que enfrentar. Sin duda, más allá de los 2.850 metros de altura de Quito.



El Perú vs. Ecuador será en duelo de momentos opuestos. Por un lado el franco crecimiento de la selección blanquirroja ante el declive del combinado del país norteño. Los dirigidos por Ricardo Gareca acumularon cuatro triunfos en cinco partidos, los del técnico Gustavo Quinteros llegan con cuatro derrotas en la misma cantidad de encuentros.



Los locales tars un inicio trepidante en las Eliminatorias con cuatro triunfos seguidos y un empate cayeron en la irregularidad. En cambio, la bicolor se sacudió de cuatro derrotas en sus seis primeras presentaciones. Por ello, el Perú vs. Ecuador tiene ambiciones y necesidades con igual intensidad. El que no gana, queda fuera.

Dos rivales directos en la lucha por el quinto lugar que otorga la posibilidad de un repechaje por un cupo al Mundial Rusia 2018. Perú vs. Ecuador es duelo en que el empate no sirve. La blanquirroja con 21 puntos está en el sexto lugar y el Tri tiene 20 en el octavo. Argentina (5°) y Chile (4°) con 23 se suman a la pelea al igual que Paraguay séptimo (21 unidades). Por ende, un empate contra sendos triunfos de las otras selecciones los dejarían a ambos casi fuera de carrera.



Los días previos del Perú vs. Ecuador fueron difíciles para ambas selecciones. Por un lado, Ecuador tuvo que hacerse fuerte en la adversidad. Tras la derrota con Brasil y la sensación de dejar ir la clasificación fue motivo para pedir la cabeza Quinteros. Los peruanos con mejor semblante tras vencer a Bolivia, sufrieron las lesiones de los arqueros Pedro Gallese y Leao Butrón, Yoshimar Yotún y la preocupación por la salud de Sergio Peña.



En lo deportivo, Ricardo Gareca podrá ratificar su confianza al arquero Carlos Cáceda, pese a las fuertes criticas debido a su error que propició el gol del descuento de Bolivia y que puso en juego el triunfo, o se podría inclina por José Carvallo. Diego Penny convocado de emergencia solo completa la nómina.



El regreso en forma de Jefferson Farfán, el despertar de Christian Cueva -tras bajo desempeño en Brasil- y las explosivas actuaciones de Edison Flores y André Carrillo son factores que dan optimismo para encarar el Perú vs. Ecuador.



A ellos se suman, Paolo Guerrero -la estrella en ataque-, Renato Tapia y Aldo Corzo, aptos para este duelo tras cumplir su fecha de suspensión ante Bolivia. Por el contrario, Pedro Aquino es baja por acumulación de amarillas. Raúl Ruidíaz dio el susto en la práctica del domingo pero luego no está en peligro su participación aunque desde el banco de suplentes.

No obstante, el desafió de Perú no solo pasa por superar a Ecuador en el campo, es una apuesta por torcer la historia en camino en camino al Mundial. La blanquirroja nunca le pudo ganar a Ecuador en Quito en Eliminatorias. En cualquier caso, Ecuador ha demostrado en las clasificatorias responder mejor de local, a comparación de Perú, que dejó ir 10 unidades.



En la misma línea, una mala noticia para Perú y una buena para Ecuador, es que Luis Caidedo, Ayrton Preciado y Jefferson Orejuela ya están disponibles para Quinteros. Pero con la baja de Fidel Martínez suspendido.



Perú tras ganarle a Bolivia, sueña con volver al Mundial tras 35 años de ausencia. La última vez que asistió fue en España 82. Por el contrario, Ecuador ve con temor el cercano el fracaso de quedarse sin boletos a Rusia 2018, luego de tres clasificaciones seguidas.



En los cálculos para el quinto lugar un punto para Perú sirve para sumar pero se pierde una oportunidad de llegar a los 24 puntos, teniendo en cuenta que Argentina, sin clasificar todavía, será su siguiente rival, además de Colombia, que se espera sume un triunfo ante Brasil y llegue a los 28 puntos para sellar en casa ante Paraguay la clasificación.



Luego del Perú vs Ecuador los caminos que conducen al mundial son difíciles para las selecciones andinas. La blanquirroja como se mencionó juega con Argentina (en Buenos Aires) y Colombia (en Lima). El Tricolor con Chile (en Santiago) y Argentina (en Quito).



Alineaciones probables del Perú vs Ecuador:



Perú: Carlos Cáceda; Luis Advíncula, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.



Ecuador: Máximo Banguera; Pedro Pablo Velasco, Gabriel Achilier, Robert Arboleda, Christian Ramírez; Jefferson Orejuela, Christian Noboa, Antonio Valencia, Marcos Caicedo; Enner Valencia y Felipe Caicedo.



