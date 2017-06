Perú vs Paraguay: El posible once de Ricardo Gareca en Trujillo [FOTOS]

Perú vs Paraguay. El conjunto de Ricargo Gareca enfrentará este jueves a los de 'Chiqui' Arce en amistoso internacional en el Estadio Mansiche de Trujillo. En esta galería revisa el once de la selección peruana.



Si no hay novedades de último minuto, Perú jugará con su habitual once de las Eliminatorias Rusia 2018. Gallese estará bajo los tres palos. Ramos y Rodríguez serán la pareja de centrales. Mientras que Corzo y Trauco irán por los laterales.



En el mediocampo, Renato Tapia comandará la primera línea de volantes. Uno metros más adelante estará Yotún. Flores y Carillo estarán en las bandas. Cueva será el '10' y Paolo Guerrero el único punta.



Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.