Perú vs Paraguay: Así luce el Estadio Mansiche de Trujillo a horas del partido [FOTOS y VIDEO]

Perú vs Paraguay EN VIVO. La selección peruana que dirige Ricardo Gareca juega hoy ante el conjunto guaraní en duelo amistoso que se llevará a cabo en la cuidad de Trujillo. El escenario: el Mansiche.



Como se puede ver en las imágenes, el recinto deportivo está en perfectas condiciones para el Perú vs Paraguay que, seguro los hinchas trujillanos lo llenarán para alentar a la blanquirroja.



Perú no juega en provincia desde el 2004, cuando enfrentó a Colombia por la Copa América. Ojo que el próximo partido será contra Jamaica en Arequipa el 12 de junio.



Así jugaría Perú ante Paraguay: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Video: Así luce el Mansiche de Trujillo