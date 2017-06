Perú vs Paraguay: Memes del amistoso en el Mansiche de Trujillo [FOTOS]

Perú vs Paraguay EN VIVO. La selección peruana enfrenta al conjunto guaraní en choque amistoso con miras a la próxima fechas de las Eliminatorias Rusia 2018 (31 de agosto ante Bolivia). No te pierdas los memes de la previa.



El Perú vs Paraguay tendrá lugar en el Estadio Mansiche Trujillo que lucirá un lleno total de hinchas que alentarán al conjunto de Ricardo Gareca.



Este sería el once mandaría el técnico argentino ante Paraguay de 'Chiqui' Arce: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.