Perú vs Paraguay: EN VIVO Día, hora y canal del partido en Trujillo

Perú vs Paraguay: EN VIVO. La 'blanquirroja' enfrenta a su similar de Paraguay en el Estadio Mansiche de Trujillo en amistoso internacional. Este partido sirve como preparación para la próxima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.



El Perú vs Paraguay arrancará a las 4:00 p.m. (hora peruana) e irá por dos canales. En señal abierta será trasmitido por ATV. Mientras en que cable pasará por Movistar Deportes (antes CMD). No te pierdas el encuentro de este jueves.



"Ya pasó bastante tiempo desde el último encuentro ante Uruguay y ahora hay que retomar esa unión, conversar bastante y hacer buenos partidos", dijo en la previa Paolo Guerrero.



El máximo goleador histórico de la selección peruana valoró la entrada al grupo de nuevos jugadores como los ofensivos José Manzaneda y Alexander Succar, y argumentó que "el equipo siempre necesita nuevas revelaciones".



Con Guerrero ya bajo sus órdenes, el seleccionador de Perú Ricardo Greca, ensayó el equipo titular que jugará frente al combinado guaraní, y cinco días más tarde frente a Jamaica en la sureña ciudad de Arequipa