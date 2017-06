Perú vs Paraguay: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan amistoso en Trujillo

Perú vs Paraguay: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro peruano recibe este jueves a conjunto guaraní en el Estadio Mansiche de Trujillo en partido amistoso con miras a la siguiente fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. El partido arrancará a las 4.00 p.m. (hora peruana) por Movistar Deportes (canal 3) y ATV. ¡No te pierdas el encuentro!



Perú y Paraguay tienen la misma cantidad puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018 (18 unidades), y solo la diferencia de goles los separan. Los de Ricardo Gareca marchan séptimos (-1) y los del 'Chiqui' Arce octavos (-8). Ambos pelean por un cupo al próximo mundial: están a 4 del quinto lugar (Argentina con 22 puntos).



Este amistoso ante Paraguay era el perfecto para que Ricardo Gareca pueda probar a Raúl Ruidíaz como único punta, ensayando su posible alineación para la próxima jornada de las Eliminatorias Rusia 2018 ante Bolivia en Lima. Esto por la suspensión de un partido del habitual titular en el ataque: Paolo Guerrero. Lamentablemente la 'Pulga' se lesionó y no fue convocado.



El otro jugador nacional, que sí fue llamado pero que tampoco estará en estos amistosos (el otro ante Jamaica en 5 días) es Paolo Hurtado. El volante de Vitoria Guimaraes de Portugal sufrió una lesión muscular y se perderá estos encuentros con Perú.



El Perú vs Paraguay podría significar el debut de los futbolistas Alexander Succar (Universidad San Martín) y José Manzaneda (Academia Cantolao). Ambos llamaron la atención del técnico Ricardo Gareca en el Torneo de Verano y fueron llamado por primera vez a la selección de mayores.



Selección culminó entrenamiento en el Estadio Nacional de Lima. pic.twitter.com/zXXqyze9SY — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 7 de junio de 2017



Paraguay, por su parte, buscará recomponerse en Perú de la goleada sufrida en la ciudad francesa de Rennes el viernes, cuando cayó por 5-0 ante la selección de Francia.



La derrota contra el combinado galo es la cuarta en los últimos cinco partidos de Paraguay, que en eliminatorias ganó a Ecuador (2-1) y perdió contra Perú (1-4), Bolivia (1-0) y Brasil (3-0). ¿Se podrán llevar una victoria de Trujillo?



Perú vs Paraguay: Alineaciones probables



Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero. Seleccionador: Ricardo Gareca.



Paraguay: Antony Silva; Juan Patiño, Gustavo Gómez, Bruno Valdez, Junior Alonso; Juan Iturbe, Víctor Ayala, Juan Aguilar, Óscar Romero, Miguel Almirón y Edgar Benítez. Seleccionador: Francisco Arce.