Perú vs. Uruguay: Christian Cueva intentó, la luchó y no pudo...¡Se lesionó! [VIDEO]

¡La luchó, pero no pudo! Christian Cueva quiso demostrarle a toda la hinchada peruana que no necesita hacer llamaditas al estilo del 'Condor' Mendoza para reivindicarse. Él solo quería estar en la cancha y dar todo de sí en el Perú vs. Uruguay, pero una lesión lo alejó de su más anhelado deseo y resignado tuvo que retirarse del campo de juego y darle pase a Paolo Hurtado.



Christian Cueva se fue lesionado en medio de una gran ovación. Los hinchas le perdonaron todo, sobre todo cuando regresó al campo del Perú vs. Uruguay y lucharla hasta el final, pero no pudo más y Ricardo Gareca dio la orden de sacarlo. No era bueno arriesgarse.



Christian Cueva quiso quedarse, pero no pudo y fue cambiado antes de terminar el primer tiempo.

Una fuerte caída lo lesionó. Christian Cueva luchaba la pelota, pero el empujón del 15 uruguayo lo mandó a la lona. Cuevita se levantó, pero con dolor, ya no estaba bien y serían sus últimos minutos en el Perú vs. Uruguay.



En la banca de suplentes Ricardo Gareca puso a calentar a Paolo Hurtado, le dio indicaciones y llamó a Christian Cueva para hacer el cambio. El jugador del Sao Paulo salió de la cancha, pero en segundos habló con el 'Tigre' y le pidió quedarse.



Minutos después y tendido en el piso, Christian Cueva no pudo más y a Gareca no le quedó otra que cambiarlo.