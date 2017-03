Perú vs. Uruguay: El día que Juan Vargas "se mechó" con Godín por defender al 'Chorri' [VIDEO]

A pocos días de jugarse el Perú vs. Uruguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018, recordamos el último triunfo de la bicolor frente a los charrúas en condición de local. Este encuentro no solo es recordado por la victoria, sino también por la "pelea" entre Juan Manuel Vargas y Diego Godín.



Perú, que ya estaba eliminado del Mundial de Sudáfrica, recibía en Lima a Uruguay, que todavía luchaba por clasificar. Así, a poco de finalizar el encuentro, el 'Chorri' Palacios recibió un pisotón por parte de Diego Godín. Todo esto por la frustración celeste, que caía 1-0 con gol de Hernán Rengifo.



Roberto Palacios le reclamó la falta y recibió la embestida de varios uruguayos, hasta que apareció Juan Manuel Vargas para auxiliarlo. Al 'Loco' le cayeron varios manotazos y se la juró a Diego Godín.



El charrúa recibió la tarjeta roja, y mientras se retiraba del campo, insultó a Juan Manuel Vargas, quien no dudó en responder y despedirlo moviendo las manos.