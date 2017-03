Perú vs. Uruguay: El día que Luis Suárez hizo llorar a Farfán y Guerrero [VIDEO]

Una de las escenas más tristes que el hincha peruano no quiere recordar de un Perú vs. Uruguay es la derrota por 2-1 en condición de local de la pasada eliminatoria (Brasil 2014). Aquel día, el equipo de Sergio Markarían volvió a quedarse sin Mundial y los rostros al final del partido lo resumieron todo.



Dos goles de Luis Suárez acabaron con el sueño de todos los peruanos en un partido que hubo de todo: polémicas, sangre, lágrimas y mucha decepción. Todo esto sin mencionar el cuestionado arbitraje del argentino Patricio Loustau que se fue resguardado del Estadio Nacional.



En la cancha quedaron, quizás, los mejores de Perú de aquella eliminatoria: Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. El primero había marcado el gol del descuento y no pudo evitar el llanto, y ni las palabras de aliento de sus rivales fueron suficientes para calmar su dolor.



Al otro lado estaba Paolo Guerrero, que había recibido un codazo que lo baño en sangre y una serie de patadas por los que nunca encontró justicia por parte del juez. A él también lo sacaron en brazos. Que no se repita.



