Perú vs. Uruguay: Esto hacen los chefs de marca Perú para que charrúas no alienten a su selección [VIDEO y FOTOS]

No hay nadie que se resista al sabor de nuestra gastronomía peruana y hoy en el Perú vs. Uruguay no podía estar ausente, pues varios chefs de la marca Perú idearon un plan para que un grupo de hinchas charrúas estén más que distraídos saboreando postres y platillos tradicionales y así dejen de alentar a su selección en el estadio Nacional.



Los cocineros de los restaurantes Yume, Bao, Catalina 555, Sibaris, Barracuda y la Balanza prepararon los deliciosos platillos: causa, ceviche, tamalito verde, pastel de choclo, turrón de Doña Pepa y suspiro a la limeña, que fueron degustados y saboreados por los hinchas que esperaban el inicio del Perú vs. Uruguay.

Hinchas charrúas degustan platillos y postres de nuestra gastronomía peruana

Javier Miyasato dueño de Bao indicó que lo que busca Promperú es mantener ocupados comiendo a los uruguayos y que no alienten a su selección.



En las imágenes de esta galería se puede ver cómo los hinchas de Uruguay se rinden ante las delicias de nuestra gastronomía peruana. Incluso, muchos prefirieron comer a cantar su himno antes del inicio del Perú vs. Uruguay.