Perú vs. Uruguay: Hincha hizo reír a la selección con esta temible acción [VIDEO]

No, no es broma. Un fanático interrumpió los entrenamientos de la selección peruana ¡con cohetes! Sí, el hombre se subió a una azotea, y con cartel en mano, "alentó" al equipo de Ricardo Gareca que, este martes enfrenta a Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018.



Mientras la selección peruana realizaba algunos trabajos de estiramiento, un sujeto prendió cohetes y empezó a gritar. Esta escena llamó la atención de los seleccionados, quienes tomaron con gracia lo que estaban viendo.



El hincha sujetaba un cartel que decía: "Muchachos, no responder, tranquilos por favor. Señor pare los huaicos", para luego terminar cantando: "Vamos peruanos que tenemos que ganar. Esta hinchada no te deja de alentar. ¡Arriba Perú!". ¡Insólito!



Perú tendrá un decisivo duelo este martes en el Estadio Nacional de Lima, cuando choque ante Uruguay de Luis Suárez y Edinson Cavani. (9:15 p.m.).