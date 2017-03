Perú vs. Uruguay: ¿Por qué este jugador uruguayo tenía una máscara?

Seguimos vivos. Perú superó a Uruguay con golazos de Paolo Guerrero y Edison Flores en el partido de anoche por las Eliminatorias Rusia 2018, una noticia que todo el Perú celebra. Pero durante el encuentro con la selección albiceleste, un jugador enmascarado llamó la atención de muchos. No, no era Batman, ni tampoco pretendía serlo. Se trata del uruguayo José María Giménez. ¿Por qué jugó con una máscara? ¿Acaso es una cábala? No.



La particularidad de José María Giménez se debe a que hace algunas semanas, jugando los octavos de final de la Champions League ante Bayer Leverkusen, sufrió un doloroso golpe que lo dejó tendido en la cancha.



Tras los estudios médicos correspondientes, se supo que José María Giménez había sufrido una fractura en los huesos de la nariz.



Luego de ser intervenido por los médicos de su selección, Giménez ya estaba listo para jugar, pero debía ser precavido.



Fue así que más tarde fue confirmado como parte del once de Uruguay para enfrentar a Perú por las Eliminatorias Rusia 2018.



Giménez ingresó a la cancha enmascarado. Sin embargo, en el segundo tiempo del encuentro, optó por jugar sin máscara.



José María Giménez se quitó la máscara para el segundo tiempo. pic.twitter.com/IZ5YlFQY7E — cambiodefrentecom (@defrentecom) 29 de marzo de 2017