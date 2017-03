Perú vs. Uruguay: Luis Suárez tiene estas debilidades que podemos explotar [VIDEO]

¿Cuánto miedo puede darnos Luis Suárez? Es un buen futbolista con virtudes que cuidar y debilidades que atacar. La estrella de la selección uruguaya ya está en Lima y la misión es evitar que nos fastidie. El ‘Pistolero’ es el centrodelantero moderno, no es un ‘tanque’ parado en el área, tampoco un mediapunta. Su perfil derecho es mucho mejor que el izquierdo, no tiene la zurda de Messi. Tampoco cuenta con la gambeta de Neymar. Su juego aéreo es bueno y genera espacios para la llegada de Edinson Cavani o de algún volante por sorpresa.



Pero un claro ejemplo de cómo anularlo lo dio -en estas Eliminatorias- el central ecuatoriano Gabriel Achilier en Montevideo. No lo dejó girar, fue con fuerza a la pelota y no le regaló espacio alguno en el área. Anticipó cualquier pase que pudiera llegarle y lo aburrió al punto que Luis Suárez mismo le pidió su camiseta al final del duelo.



BOCA TRAVIESA

Controlar a Luis Suárez será fácil. Es ‘mañoso’, le pega bien de volea, se tira en el área, crea y simula faltas, jala, empuja, mueve y hasta muerde. Lo hizo tres veces. La más recordada en el Mundial 2014 al italiano Chiellini. Habla mucho con los árbitros y tiene un carácter explosivo. También ‘trabaja a la boquilla’ a los rivales. A veces ha llegado hasta el insulto racista. “Te pego porque eres negro”, le dijo al lateral francés Patrice Evra, en el 2012, cuando ambos jugaban en Inglaterra.



Alberto Rodríguez y Miguel Araujo deberán evitar cometer faltas cerca al área (porque patea bien los tiros libres) y bajo ningún motivo repetir lo que hicimos en setiembre del 2013. Allí, cuando perdimos 2-1, Christian Ramos dejó girar al ‘charrúa’ y le cometió un inocente penal. Además, Yoshimar Yotún cayó en el juego ‘teatrero’ de ‘Luisito’. No hay que olvidar que Luis Suárez es de carne de hueso. Y como tal, puede y debe ser detenido.

