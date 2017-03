Perú vs. Uruguay: Metropolitano ampliará su servicio este martes 28 de marzo [VIDEO]

El 28 de marzo no será un martes cualquiera. Ese día se dará el encuentro Perú vs. Uruguay, el cual se jugará en el marco de las Eliminatorias Rusia 2018, en el Estadio Nacional de Lima. Esto motivará una mayor movilización de pasajeros en los buses del Metropolitano.



Es así que se conoció que el horario del servicio se ampliará de las 11 de la noche hasta la medianoche, una hora, para que las personas que salgan del coloso de Lima puedan transportarse con mayor facilidad luego de este partido por las Eliminatorias Rusia 2018.



Serán varios buses los que estarán prestos a transportar a los hinchas que vayan a ver el Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018 para así evitar retrasos a esa hora de la noche.

Hay que mencionar que se sugiere no acudir con auto propio al partido, ni tampoco muy tarde. Lo más probable es que la Vía Expresa y las avenidas cercanas se encuentren congestionadas por la llegada de mucha gente al Estadio Nacional para ver el Perú vs. Uruguay.



La Policía Nacional, se conoció, estará presente dentro y fuera del Estadio Nacional para salvaguardar la seguridad de los hinchas que vayan al duelo de la blanquirroja contra los charrúas por las Eliminatorias Rusia 2018.

