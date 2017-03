Perú vs. Uruguay: Así reaccionó Luis Suárez por derrota ante blanquirroja [VIDEO y FOTOS]

El partido de Perú vs Urugay dejó tristes a muchos uruguayos en especial al delantero Luis Suárez. El futbolista fue consultado por esta derrota charrúa y contestó como afectaba a Uruguay esta pérdida.



“Es la tercera derrota consecutiva y la tercera vez que nos dan vuelta el resultado, por eso hay que ser autocríticos y evaluar muchas cosas porque los puntos de margen que teníamos, ya no los tenemos”, declaró Luis Suárez al diario "El Pistolero".



Luis Suárez expresó que se sentía tranquilo a pesar de la derrota. "Hace tiempo que no ganamos, pero nos deja tranquilos estar terceros, ya que no dependemos de ningún resultado, aunque se vienen dos partidos clave como Argentina en casa y Paraguay de visita, y esos encuentros pueden llegar a marcar el camino", señaló el futbolista.



También indicó cuáles fueron los errores de su equipo. "Nos faltó contundencia y eficacia porque tuvimos ocasiones y cuando íbamos 1-1 tuvo una Cavani que no se dio. Después en el segundo tiempo nos faltó animarnos a jugar más. Lo hicimos cuando entraron Jonathan y De Arrascaeta, pero después nos quedamos con 10. También nos faltó tener más la pelota”, añadió Luis Suárez.



Además, se mostró reacio ante la sanción que recibió Lionel Messi. "Es increíble que por un insulto te vengan a sancionar con cuatro partidos, pero a partir de ahora van a tener que mirar a todos con lupa para analizar las sanciones”, puntualizó Luis Suárez.