Perú vs Uruguay: La sexy celebración de Rocío Miranda tras triunfo blanquirrojo [VIDEO y FOTOS]

El triunfo de Perú vs Uruguay emocionó a todos los peruanos, en especial, a la modelo Rocío Miranda. La voleibolista decidió regalarle una foto a sus seguidores por el triunfo de la blanquirroja.



Rocío Miranda publicó una foto donde luce con la camiseta peruana y un bikini blanco. La modelo esperó el final del Perú vs Uruguay para regalarle esta foto a sus seguidores que ya supera los 11.000 me gusta.



Los seguidores de Rocío Miranda le agradecen este gesto. "En medio de tanto dolor una alegría", escriben los fans de la modelo debido al triunfo de Perú vs Uruguay.

La modelo Rocío Miranda demostró así su alegría por el triunfo de Perú frente a Uruguay. Perú remontó 2-1 a Uruguay en el Estadio Nacional por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018.



La Blanquirroja logró un triunfo en el Perú vs Uruguay que le permite mantenerse con vida y ponerse a dos puntos de la zona de repechaje. La selección dirigida por el técnico Ricardo Gareca consiguió esta importante victoria con tantos de Paolo Guerrero, a los 35 minutos, y Edison Flores a los 62. Por la selección uruguaya abrió el marcador Carlos Sánchez a los 30.



Perú se aferra al sueño de ir al Mundial con el triunfo del Perú vs Uruguay . Con buen juego, con ganas, con coraje y sobre todo, reconociendo sus limitaciones y sobreponiéndose a ellas. El camino es difícil pero no imposible.