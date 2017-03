Perú vs. Venezuela: Christian Cueva llegó para integrarse a la selección [VIDEO]

Mediodía en el aeropuerto ‘Jorge Chávez’. Hay movimiento policial. La seguridad se fortalece como si estuviera a punto de salir un personaje político de alto rango. Aparece Christian Cueva con casi 14 maletas acompañado de su esposa e hija. Además de ropa y regalos, trae goles con el Sao Paulo, elogios de todo Brasil y un gran momento que espera ratificar en la selección.



El ‘10’ es rodeado por agentes policiales. Los hinchas apenas pueden acercársele. ‘Aladino’ acepta algunos selfies al paso y saca de una duda a los periodistas. “Ya pasó lo de mi lesión. Estoy al cien por ciento. Sería bonito regalarle estos seis puntos a la gente”, apuntó Christian Cueva.



Christian Cueva se encontró en el terminal aéreo con algunos familiares que viajaban a Trujillo, donde han sufrido las consecuencias de los huaicos. “Voy a hacer un donativo, pero no me gusta gritarlo al mundo. Me preocupan las amistades que tengo en El Porvenir, mi barrio se está inundando todo. Lo que está pasando en el Perú es un plus para nosotros en esta fecha de Eliminatorias”, agregó en referencia a los choques ante Venezuela (23 marzo) y Uruguay (28 marzo).

Christian Cueva imitó a Ronaldinho con esta pícara jugada ante arquero rival [VIDEO]

Luego del breve diálogo salió bien resguardado y hoy Christian Cueva se unirá a los trabajos de la selección.



AS DE ESPADAS

Si antes, el diario AS de España elogió la ‘Cuevinha’, esta vez se rindió ante su poderío goleador. “Cueva ha marcado más de cinco goles, una cifra escandalosa para un futbolista que no juega de delantero centro. Sin dudas está viviendo el mejor momento de su carrera”, señaló el medio.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.