Perú vs. Venezuela: ¿Luis Advíncula ya está descartado por lesión?

Alerta roja. Luis Advíncula salió ayer en camilla y con las manos en el rostro -con un evidente gesto de dolor- durante el partido que Tigres disputaba con Cruz Azul, alarmando a todos los hinchas de la selección a pocos días de los duelos eliminatorios ante Venezuela y Uruguay.



Apenas a los 34’, el ‘Rayo’ recibió una durísima patada accidental en los testículos y el dolor fue tan grande que no pudo continuar. El lateral derecho debía tomar su vuelo directo a Lima alrededor de la medianoche para arribar esta mañana a Lima e integrarse a los trabajos de Ricardo Gareca. De confirmarse una lesión grave, sería reemplazado por Aldo Corzo.



Otro que presenta molestias en la espalda es Óscar Vílchez, quien ayer no pudo terminar los entrenamientos en la Videna debido a sus dolencias. El cuerpo médico no desea exigirlo para que llegue en buen estado a los partidos.

