Perú vs Venezuela: Pantalla gigante en Plaza de Armas y para damnificados de huaicos en Carapongo [FOTOS]

El ánimo por la blanquirroja también se hará sentir en el encuentro Perú vs Venezuela que empezará a las 6:30 de la tarde, y servirá para que a la vez más gente pueda dejar su donación de agua, víveres y kits de aseo para los damnificados por los huaicos y desbordes de ríos.



Esto, por la iniciativa de la Municipalidad de Lima, que hoy, desde las 6 de la tarde, tendrá instalada en la Plaza de Armas de Lima una pantalla gigante de 6 x 3 metros, para disfrutar del Perú vs. Venezuela, por las eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018



Este ‘FestiFútbol’ no solo tendrá la transmisión del encuentro sino que contará con puntos de recolección de donaciones para los afectados por los huaicos y desbordes de ríos. Así, los espectadores podrán dejar víveres no perecibles, agua y kits de aseo.



TAMBIÉN EN CARAPONGO



El Perú vs. Venezuela también se transmitirá en pantalla gigante para 200 familias de Carapongo-Chosica, ubicadas en el campamento instalado por la Municipalidad de Lima. Además del apoyo con agua de cisterna y víveres se busca darles un momento de recreación