Perú vs. Venezuela: Así se quedó dormida la zaga peruana en gol de la 'Vinotinto' [VIDEO]

La selección peruana volvió a ser sorprendida con una jugada de balón detenido. Una vez más los zagueros peruanos demostraron su falta de concentración y no pudieron evitar la caída de su valla tras un cabezazo del zaguero llanero Mikel Villanueva y las chances de remontar las Eliminatorias Rusia 2018 se van esfumando.



La selección peruana había tendido un partido regular sobre los primeros minutos defensivamente no tuvo complicaciones, hasta que sobre los 23 minutos una falta cerca del sector izquierdo del área generó el tiro libre, con mucho peligro sobre terreno incaico y con el balón en el aire, Alberto Rodríguez, ni Christian Ramos, pudieron despejar ese balón.



La pelota fue pivoteada por Wilker Ángel, chocó en el travesaño y cuando el balón pudo ser despejada por Renato Tapia este con muy poca reacción no pudo contener el ingreso de Mikel Villanueva, el otro zaguero llanero quien con la cabeza infló las redes peruanas.



Ricardo Gareeca, entrenador de la selección peruana se tomaba la frente. El partido se le ponía cuesta arriba, pero lo que no imagina era que un nuevo baló detenido al minuto 40 lo pondría con menos chances en estas Eliminatoria Rusia 2018.