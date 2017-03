Perú vs. Venezuela: ¿cuántas personas creen que la bicolor ganará el partido? [VIDEO]

El partido Perú vs. Venezuela, el cual se jugará en el marco de las Eliminatorias Rusia 2018, tiene a muchos en los chifas, pollerías y oficinas mirando la televisión. Y es que se espera que la bicolor nos dé alguna alegría luego de haber estado varios días bajo la presión de la falta de agua y los estragos por los huaicos.



Pero, ¿cuántos realmente creen que la selección puede traer una victoria de su partido por las Eliminatorias Rusia 2018? Si bien muchos dirían 'yo' al momento de responder esta pregunta, pero el resultado puede sorprenderte.



La empresa Ipsos publicó un tuit en el que daba cuenta de las expectativas de los hinchas limeños por el partido Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Rusia 2018. En este se indicaba que solo el 66% de los peruanos le tiene fe a la blanquirroja.



Ello, sin embargo, no es lo más triste. Y es que Ipsos reveló que el 72% cree que no pasaremos las Eliminatorias Rusia 2018 y que veremos la competencia más importante del fútbol solo por televisión. Una lástima.

El 66% de limeños aficionados cree que ganaremos a Venezuela hoy. Pero el 72% cree que igual no clasificaremos al Mundial de Rusia 2018 pic.twitter.com/9kDwXtIJMF — Ipsos Perú (@ipsosperu) 23 de marzo de 2017

Trome reporta desde Venezuela para el partido en el que se enfrentan la Vinotinto y la Blanquiroja.

