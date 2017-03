Perú vs. Venezuela: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por el Sudamericano Sub 17

Perú vs. Venezuela: EN VIVO EN DIRECTO. La selección peruana Sub 17 jugará este jueves (3:00 p.m. / Panamericana Televisión) un partido clave ante Venezuela por el torneo de la categoría que se realiza en Chile. ¿La bicolor aún puede clasificar a la siguiente fase?



Sí. Los 3 mejores equipos de los grupos A y B avanzan al exagonal final del Sudamericano Sub 17. Perú, que integra el B junto a Brasil, Argentina, Paraguay y Venezuela; tendría que ganar sus dos siguientes partidos para seguir vivo en el certamen internacional.



La selección peruana Sub 17 perdió ante Brasil y Argentina en las primeras fechas y está en el fondo de la tabla de posiciones con 0 puntos. Sin embargo, si logra 6 puntos en sus siguientes choques, los seguiremos viendo en el fase final.



Venezuela, por su parte, viene de jugar tres encuentros con buenos resultados. Le ganó 1-0 a Argentina. Empató 2-2 ante Paraguay y perdió 1-0 ante Brasil. La vinotinto querrá asegurar su pase al exagonal derrotando a Perú.