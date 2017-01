Perú vs. Venezuela: EN VIVO EN DIRECTO. La selección peruana Sub 20 se medirá ante Venezuela este lunes, en el Estadio Olímpico de Ibarra (Ecuador) por el grupo B del Sudamericano Sub 20, que clasifica al Mundial de Corea del Sur (5:00 p.m. / Panamericana TV).



Perú viene mostrando un pobre nivel en el Sudamericano Sub 20. En su primer partido del grupo B, se dejó empatar en los minutos finales ante Argentina (1-1).



Y ante Bolivia cayó por 2-0 en un encuentro para el olvido. El equipo del profesor Nogara continuó mostrando falencias y no pudo ante un equipo que apenas lleva un par de semanas de trabajo.



El próximo rival de la selección peruana será Venezuela, que descansó en la anterior fecha y empató sin goles ante Uruguay en el arranque del Sudamericano Sub 20.