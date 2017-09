Philippe Coutinho: Barcelona reveló por qué no logró fichar al brasileño de Liverpool [VIDEO]

Barcelona abandonó su esperanza de fichar al futbolista del Liverpool Philippe Coutinho cuando el club inglés solicitó 200 millones de euros (unos 237 millones de dólares) por el brasileño, dijo el sábado su director deportivo, Albert Soler.



El mercado de fichajes español se cerró el viernes y Barcelona no consiguió completar ningún fichaje más tras incorporar a Ousmane Dembele, Nelson Semedo, Gerard Deulofeu y Paulinho, pese a que el DT Ernesto Valverde había dicho que quería fortalecer el plantel tras perder a Neymar, que se marchó al PSG por un récord de 222 millones de euros.



Según varios medios españoles, el Barcelona intentó negociar la incorporación del argentino Ángel di María del PSG aunque su principal objetivo continuaba siendo Philippe Coutinho, mientras el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, repetía que no estaba en venta.



"El Liverpool nos puso un precio de 200 millones y por eso decidimos retirarnos", dijo Soler el sábado en rueda de prensa.



"Es una muestra de que esta nueva manera de entender el fútbol no va con un club de 155.000 socios. La principal línea es la de no poner en riesgo el patrimonio y la viabilidad económica del club. Debemos gestionar con coherencia y responsabilidad".



El dirigente remarcó la postura de su club de no cometer locuras a nivel financiero. "Estamos en un mercado en el que se han pagado hasta 50 millones de euros por un portero. No entraremos en el juego que no sabemos si el mercado ha perdido el norte, pero sí lo ha cambiado".