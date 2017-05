Phillip Butters explicó qué debe hacer Alianza Lima para salir campeón y evitar el 'quino' [VIDEO]

Los aficionados del fútbol no dejar de trolear a Alianza Lima con el tema del 'quino'. Ellos aprovechan cualquier oportunidad para mencionar los años que suman los blanquiazules sin alzar el título nacional de nuestro balompié. ¿Qué pasó en el programa de Phillip Butters?



Un hincha le preguntó al conductor de "ComButters": "¿Oe Phillip cuándo va a ganar Alianza? Ya se acerca el quino". Phillip Butters, sin pelos en la lengua, le respondió en su programa de Willax.



"Puede pasar cinco años sin campeonar y no va pasar nada. Alianza Lima va a campeonar el día que le gane tres veces seguidas de visitante a Universitario y ese día va ser un 29 de enero". argumentó con sarcasmo Phillip Butters.



Lo cierto es que Alianza Lima no celebra un título nacional desde el 2006. ¿Lo podrán hacer este año con Pablo Bengoechea? Habrá que esperar.