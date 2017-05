Phillip Butters manda a Cedro a Gonzalo Núñez y él le responde con todo [VIDEO]

Phillip Butters no puede pasar una semana sin enfrentarse con cualquiera. Esta vez arremetió contra Gonzalo Núñez, quien llamó "chamullero" a Butters y también dijo que él lo descubrió, es decir, que él lo llevó a la televisión.

Las palabras de Gonzalo Núñez indignaron a Phillip Butters. El conductor radial utilizó su programa en Exitosa para insultar a Nuñez y revelar sus supuestos problemas con el alcohol y las drogas.

"Yo no me porté mal con Gonzalo, a él lo botan por un problema de hace años que no puede solucionar hasta ahora. Hubo examen de alcohol, toxicológico y él no podía trabajar. Yo no tengo la culpa de eso", indicó Phillip Butters sobre Gonzalo Núñez.

"Después pasamos a la televisión donde se le perdía la plata. Gonzalo Núñez tiene un problema personal gravísimo que solucionar. Antes de hablar de mí, te lavas la boca. Que vaya a un psiquiatra. A ti te botaron y tú sabes por qué. Hay gente que pierde la memoria por cosas personales", siguió

Al respecto, Gonzalo Núñez expresó que demandaría a Phillip Butters. "A mí me da igual que me digan mil cosas, pero por mis hijos sí me molesta ya que dice que debería hacerme una prueba toxicológica. Espero que pueda probar las cosas que dice", indicó en su programa radial en Exitosa.

Además, Gonzalo Núñez le pidió que muestre las pruebas. "Yo espero que tenga base para decir lo que ha afirmado. Me encantaría conversar con él, no sé si escuchó el programa o le contaron, pero se picó. Yo quiero que se rectifique por mi familia y si no lo hace deberé ejercer mi carrera de abogado", indicó el periodista deportivo.

Gonzalo Núñez afirmó que confía no llegar a mayores. "Ojalá se pueda solucionar y conversar cara a cara. Yo no tengo ningún odio a su persona. Nosotros trabajamos en la misma casa y deberíamos tener un poco respeto", expresó el periodista.

