Phillip Butters lo negó, pero hace unos años reconoció que Gonzalo Núñez lo descubrió [VIDEO]

Phillip Butters negó que Gonzalo Núñez lo llevará a la radio. Es más, esto generó toda una serie de acusaciones e insultos entre ambos periodistas. Lo curioso es que hace unos años, Butters lo reconoció y llamaba con cariño al periodista, el "Cholo Núñez".

En 2014, Phillip Butters fue entrevistado por el excongresista Carlos Raffo Arce en su programa ‘Extraordinarios’. En el espacio televisivo, el conductor radial contó que Gonzalo Núñez lo llevó a la radio.

"A mí me llevan a 11.60 para hablar de noticias con el Cholo Núñez, con Gonzalo Núñez, es mi compañero de colegio. Me lleva hace 12 años, Gonzalo me pasa la voz porque él tenía un programa", cuenta Phillip Butters sin molestarse en el programa de Carlos Raffo. El video se volvió viral rápidamente por la contradicción en el discurso del conductor radial.

Este audio fue transmitido durante el programa de Gonzalo Núñez. "En esa época cuando yo lo llevó, Phillip trabajaba en Surquillo con su puesto de guardafangos para automóviles, él tenía ese trabajo y compartía ese trabajo con la radio", dice el periodista deportivo.