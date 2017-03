Phillip Butters: Mira sus otros pleitos con Daniel Peredo, Eddie Fleischman y Magaly Medina   

Phillip Butters conductor de Radio Capital, protagonizó un nuevo capítulo lleno de polémica tras discutir con el periodista René Gastelumendi durante la marcha 'Con mis hijos no te metas'. Pero esta picante bronca no ha sido la única que ha provocado el ex periodista deportivo, quien también tuvo recordados altercados con periodistas como Daniel Peredo, Eddie Flesichman, Alan Diez y Magaly Medina.



Phillip Butters, en el 2012 tuvo un acalorado debate con Daniel Peredo, periodista deportivo, a quien acusaba de defender, con pasión, al uruguayo Sergio Markarián y al cual después acusó de recibir 'Mermelada' de Manuel Burga al igual que un ex compañero suyo en Radio América, Eddie Fleischman.



Otra importante roce de Phillip Butters fue con la periodista Magalay Medina, quien lo invitó a su programa en donde le reprochó su actitud machista, sexista y clasista respecto a su presencia en la Feria del Señor de los Milagros de Acho junto al que hoy es su esposo el notario Carlos Zambrano.



Phillip Biutters se caracteriza por no dejar enemigos heridos en sus batallas y en su momento el conductor de Radio Capital, 'Destruyó' al animador radial, Alan Diez, en su propio programa deportivo por indisponerlo con la Administración de Universitario de Deportes.