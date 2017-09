Uno es preso de sus palabras. Antes del encuentro entre Perú vs. Ecuador, el conductor de televisión Phillip Butters indicó que la selección peruana perdería. En el programa Cuéntamelo Todo, el locutor radial indicó que no era portador de malas noticias cuando le preguntaron por el resultado del enfrentamiento.



Como ya es sabido por todos, Perú le ganó a Ecuador por dos tantos a uno. Es por esta razón que el nombre de Phillip Butters se volvió tendencia en Twitter, donde miles de usuarios le piden que se pronuncie por sus comentarios de mal augurio.



Diferentes usuarios de Twitter etiquen a Phillip Butters en publicaciones donde se ve la tabla de posiciones, en la cual Perú se ubica en cuarto lugar con 24 puntos. Sin duda, esta cifra acerca más a la selección peruana al mundial.



"#PhilipButters retirate de la radio forever and ever", se lee entre los comentarios de Twitter contra el locutor por sus desfavorables predicciones contra la selección peruana. El conductor ha decidido no pronunciarse en redes sociales, pero seguro pronto lo hará desde su programa de radio o televisión.

Este triunfo es para el pueblo peruano por aquellos que siempre apoyamos a nuestro país. Y sí, también para ti @Phill_Butters . — Alan (@alancaycho) 5 de septiembre de 2017

Por cierto, qué dirá Phillip Butters? — nati romero (@natiromero_) 5 de septiembre de 2017

Quiero saber q estara pensando el pesimista de phillip butters — nasch16 (@nasch16) 5 de septiembre de 2017

Solo un peruano lamenta la victoria peruana de hoy pic.twitter.com/T0YgnzXtvr — Hurgar en la Memoria (@hurgamemoriaPE) 5 de septiembre de 2017

Los sueños. Perú ganó 2-1 a Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la jornada 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. La selección peruana se metió en zona de clasificación y sueña con ir al Mundial.



La Blanquiroja tuvo un comienzo accidentado, pero aguantaron en el primer tiempo y en el segundo brillaron por sus acciones y su defensa. La victoria peruana comenzó a forjarse en el minuto 55 cuando Guerrero desperdició una ocasión brillante a contragolpe que dejó en evidencia a la de defensa ecuatoriana.



Los goles de Perú, llegaron de la mano, o mejor, de las botas de Edison Flores en el minuto 72 y de Paolo Hurtado en el 74, en este segundo caso tras un contraataque que acabó concretando con un suave pero colocado tiro a la derecha de Banguera.