No se sube al coche. Phillip Butters se volvió tendencia en Twitter luego del triunfo de Perú sobre Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. ¿Por qué? El locutor dijo que nuestro rival iba a ganar el encuentro. Sin embargo, la selección peruana sumó 3 puntos y ahora ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

"#PhilipButters retírate de la radio forever and ever", se lee entre los comentarios de Twitter contra Phillip Butters por sus desfavorables predicciones contra la selección peruana.

Quiero saber q estara pensando el pesimista de phillip butters — nasch16 (@nasch16) 5 de septiembre de 2017

Este miércoles, después de la emoción del triunfo de Perú sobre Ecuador, el locutor de radio decidió pronunciarse por sus previas declaraciones. Phillip Butters comentó que Ricardo Gareca tuvo la razón al apostar por ese once.

"Súbase al carro si usted quiere. Yo no puedo subirme al carro. Evidentemente estoy contento como se lo dije ayer a Nicolás Lúcar (...) Yo no voy a decir que creí en Gareca o que yo hubieses hecho arrancar a Cáceda. Yo hubiera puesto a Farfán y no Flores. Y Gareca tuvo la razón, no la tuve yo", dijo Phillip Butters.

Perú 2-1 Ecuador: Goles y resumen

Los goles de la selección peruana llegaron de las botas de Edison Flores en el minuto 72 y de Paolo Hurtado en el 74. En este segundo caso, tras un contraataque que acabó concretando con un suave pero colocado tiro a la derecha de Banguera.

En el 80, Enner Valencia de Ecuador recortó distancias al batir a Carlos Cáceda en un penal por derribo dentro del área que le valió la roja a Christian Ramos. Este gol permitió a Ecuador retomar algo de ilusión y tratar de llegar a la mitad del campo de Perú aprovechando que su rival contaba con un jugador menos.

