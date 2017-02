Pibe Valderrama: Justicia ordena impedimento para que salga de Colombia [VIDEO]  

Carlos 'Pibe' Valderrama, uno de los futbolistas más queridos de la selección de Colombia y embajador de la FIFA, fue demandado por su hijo y su ex mujer ante la justicia Colombiana, por una deuda de alimentos y por este motivo las autoridades le ordenaron no abandonar el país hasta que se resuelva la situación.



Según informó Radio Caracol, el Pibe Valderrama, le debe 123 millones de pesos (43 mil dólares) a su hijo Carlos Valderrama Ruge y su madre, Evelina Ruge. Hay que recordar que un tiempo atrás el jugador también sufrió el embargo de algunas propiedades por este motivo.



El Pibe Valderrama, mundialista con la selección de Colombia fue notificado por un juez de Santa Marta. De no comparecer para solucionar este tema la siguiente medida sería ordenar su arresto para que brinde su descargo ante el juez y explique las razones de porque no cumplió con sus obligaciones con su hijo que hoy tiene 23 años.



Cabe mencionar que ante el impedimento que pesa en contra del otrora jugador de Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y de la Selección Colombia, tiene embargadas varias cuentas bancarias por una suma superior a los 33 millones de pesos.