Porto: Así quedó el pie de Héctor Herrera tras esta brutal falta en la Champions [VIDEO]

Este corte de Héctor Herrera pasó en el choque entre Porto y Juventus por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, en el Estadio Do Dragao del último miércoles. Y aunque no lo creas, ¡el mexicano continuó jugando!



Minutos después de haber iniciado el segundo tiempo, Héctor Herrera intentó ganar una pelota en el área de Juventus y recibió un planchazo de Lichtsteiner, quien solo recibió la tarjeta amarilla del árbitro del encuentro.



Héctor Herrera tuvo que ser retirado del campo para ser atendido, pero segundos después, volvió para seguir jugando. Igual, no pudo evitar la derrota por 2-0 del Porto ante Juventus por la Champions League.



Esta imagen del pie de Héctor Herrera se hizo viral en las redes sociales post partido. En ella se puede ver dos cortes de gran profundidad, además el hinchazón en todos sus dedos. ¡Terrible!