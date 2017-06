Portugal vs Nueva Zelanda: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Pase a semifinales de Copa Confederaciones

Portugal vs Nueva Zelanda: EN VIVO EN DIRECTO. Ambas selecciones chocarán este sábado en San Petersburgo por la última jornada del Grupo A de la Copa Confederaciones. Cristiano Ronaldo podría descansar por acumulación de partidos. El encuentro arrancará a las 10:00 a.m. (hora peruana por DirecTV). ¡No te lo pierdas!



El técnico de Portugal, Fernando Santos, señaló en conferencia de prensa que hará rotaciones para el duelo frente a Nueva Zelanda "porque no es fácil jugar cada 72 horas", aunque no dejó en claro su alineará o no a Cristiano Ronaldo, máxima figura de la Copa Confederaciones de Rusia 2017.



"El mundo entero quiere ver jugar a Cristiano Ronaldo, es el mejor jugador del mundo ¡De hecho yo también! Pero tras una larga temporada, jugar cada 72 horas no es fácil", dijo Fernando Santos en la previa del Portugal vs Nueva Zelanda por el Grupo A de la Copa Confederaciones. ¿Jugará CR7? Espera al partido de este sábado en San Petersburgo.



"Siempre hemos aplicado una cierta rotación y en este partido también. Todo esto es más fácil porque tengo plena confianza en mi grupo. Nos basamos en los adversarios, en sus puntos fuertes y débiles para construir una estrategia. Pero no diré quiénes jugarán y quiénes no", añadió el DT de Portugal.



En este grupo, Portugal y México son los favoritos para avanzar a semifinales de la Copa Confederaciones. De hecho, y para evitar especulaciones, ambas selecciones jugarán a la misma hora del sábado. Un empate sería suficiente para que portugueses y aztecas avancen de ronda.

Treino na véspera do jogo com a Nova Zelândia. ️🇳🇿️x🇵🇹️ pic.twitter.com/DtzFmHOarQ — Portugal (@selecaoportugal) 23 de junio de 2017



"No miro a los otros equipos y no pienso en la siguiente ronda (semifinales). Únicamente estoy concentrado en nuestro equipo y en nuestro próximo adversario. Hemos visto cómo jugó Nueva Zelanda frente a Rusia y México. Luchan y tienen la experiencia del juego británico, porque muchos de ellos juegan en Inglaterra", puntualizó Fernando Santos.



"Mostraron estas cualidades y complicaron la vida a México, el resultado final pudo ser diferente. Por eso tenemos que estar concentrados, mostraron que pueden dar la sorpresa. Nosotros tenemos una estrategia que pensamos que funcionará. Luego pensaremos en la próxima ronda", sentenció el técnico luso.



Como para aumentar la incertidumbre si juega o no, Cristiano Ronaldo publicó esta foto en sus redes sociales. "Listo", se lee en la descripción.