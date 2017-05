¿El primer canal de deportes de Perú desaparece? Esto pasará con CMD

Tranquilo, CMD no va a desaparecer (al menos no ahora), sino que cambiaría de nombre. El canal de deportes de Perú pasará a llamarse "Movistar Deportes", siendo el segundo cambio que haría la empresa desde sus inicios en 1997 (20 años).



Si bien nada está confirmado, ni existe fecha de dicho lanzamiento, se sabe que esto pasará con el canal que pertenece a Movistar TV (operado por Media Networks).



Desde 1997 hasta 2010, todos conocieron a este canal como "Cable Mágico Deportes", y luego simplemente CMD. Ellos tienen canales hermanos como "Plus TV", "Perú Mágico", "Gol Perú" y "Movistar Música".



Así que no te preocupes si eres amante de los deportes que se realizan en nuestro país. Seguirás disfrutando de todos los eventos y torneos que se realicen.