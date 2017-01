PSG: La extraña maniobra de Marco Verratti que la FIFA prohíbe [VIDEO]

Marco Verratti olvidó un reglamento FIFA y dio un pase con la cabeza al portero Trapp del PSG, en un hecho curioso que se vio este fin de semana en el fútbol francés. ¿Qué dice la regla? Aquí te contamos.



Corría el minuto 30 del partido, Marco Verratti había recibido un pase del guardameta Trapp e intentó salir jugado, pero sintió la presión de un jugador de Nantes y buscó asegurar la pelota con el portero.



Marco Verratti no quiso complicar a Trapp e hizo un pase con la cabeza, porque si le daba con los pies, el arquero no iba a poder tomar con balón. Entonces el árbitro del partido le sacó la amarilla y cobró tiro libre indirecto.



¿Esto no era válido en un partido de fútbol? Claro, pero la forma, no fue la adecuada. Esto dice FIFA:



"Amonestación por conducta antideportiva si emplea un truco deliberado mientras el balón está en juego para pasar el balón a su guardameta con la cabeza el pecho, la rodilla, etc. a fin de evadir la Regla, independientemente de si el guardameta toca o no el balón con sus manos; la infracción la comete el jugador que intenta burlar tanto la letra como el espíritu de la Regla 12, y el juego se reanudará con un tiro libre indirecto".