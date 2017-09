PSG vs Celtic: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro parisino visita este martes a los 'Celts' por la primera fecha del Grupo B de la Champions League en el Celtic Park de Escocia. El encuentro arrancará a la 1:45 p.m. por Fox Sports 3. Neymar y Mbappé serán titulares.



PSG iniciará una nueva aventura en la Champios League con el único objetivo de levantar la tan ansiada 'Orejona'. Esto por los millones de euros que gastó para tener en sus filas a los futbolistas Neymar (222 millones de auros) y Mbappé (180 millones de euros).



PSG pondrá a ante Celtic por la Champions League uno de los mejores tridentes de toda Europa. No referimos a Neymar, Mbappé y Cavani. El local tendrá que ser muy cauteloso con estos jugadores, además del resto de cracks que conforman la plantilla parisina.



PSG es líder absoluto en la liga de Francia. Suman 15 puntos en 5 partidos disputados. Los del técnico Emery superan con mucha diferencia a cualquier rival que tienen en frente, por lo que la Champions League es el gran escenario para medir realmente sus capacidades.



No cabe duda que PSG es el principal candidato a levantar la liga de Francia, aunque para ello falta mucho. Los parisinos vienen de golear 5-1 a Metz con tantos de Neymar, Mbappé y Cavani.

Celitc, por su parte, no se queda atrás. Los escoceses recibirán a PSG tras aplastar el último fin de semana 4-1 a Hamilton Academical por la fecha 5 de la Premier League de dicho país.



PSG tendrá algunas bajas para chocar con Celtic por el Grupo B de la Champions League en Glasgow. Hablamos de Ángel Di María y Javier Pastore, quienes no viajaron con el equipo por lesión.



PSG y Celtic integran el Grupo B de la Champions League junto a Bayern Mumich de James Rodríguez y Anderlecht de Bélgica. Estos equipos también se enfrentan a la misma hora en Alemania.