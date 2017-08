PSG vs Guingamp: EN VIVO Debut Neymar EN DIRECTO TV ONLINE por Liga de Francia

PSG vs Guingamp: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro parisino visita este domingo a Guingamp por la segunda fecha de la liga de Francia en el Stade de Roudourou. El técnico español Unai Emery convocó a Neymar y podría debutar de manera oficial. El partido va desde las 2:00 p.m. por ESPN 2.



Neymar por fin podrá jugar con su nuevo club el PSG, quien pagó 222 millones al Barcelona para tenerlo en sus filas hasta 2022. El brasileño no pudo debutar en la primera jornada porque aún no llegaba su 'transfer' de España.



Ya con el documento, el español Unai Emery puso en lista de convocados a Neymar para el duelo frente a Guingamp en condición de visita. "Todos tenemos muchas ganas de verle debutar", dijo el DT en conferencia de prensa.



"Está preparado para jugar", añadió Unai Emery. Neymar hizo la pretemporada con Barcelona, y hasta jugó los 3 partidos con los culés en la International Champions Cup (que la ganaron al Real Madrid). La semana pasada entrenó con sus compañeros de PSG y quedó listo para salir al campo este domingo.



Las entrasdas del partido entre PSG y Guingamp en el Stade de Roudourou están agotadas. Los hinchas no quieren perder la oportunidad de ver a Neymar. Dicho recinto tiene una capacidad para 18 mil espectadores.



Además de Neymar, también fueron convocados los sudamericanos Dani Alves, Marquinhos, Di María, Thiago Silva y Pastore. Sin duda una expectativa en todo el mundo.

Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem 🙏🏻 pic.twitter.com/stwq1LW0ri — Neymar Jr (@neymarjr) 12 de agosto de 2017