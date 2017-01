'Puchungo' Yáñez nos cuenta las travesuras más picantes que realizó [VIDEO y FOTOS]

Por el barrio de Lazareto, en el Callao, las esquinas siempre están llenas de muchachos. Pides una dirección y te ubican. Si nombras un personaje que buscas, te recomiendan , y de paso, lo ‘vacilan’. Esta es zona de los carnavales chalacos, donde todos parecen reír. Es el barrio que le dio al fútbol peruano un jugador como Alfonso Yáñez. Ganador con la pelotita y las chicas, el ex Sport Boys, Universitario, y Alianza Lima, entre otros, se alista para ir a la playa. Este es el ‘Verano extremo’ de ‘Puchungo’.



El ‘gringo’ está fuerte, ¿eres full playa?

Sí, pero de noche más que de día.



¿Es más romántico?

No sé nadar.



Y cuando has ido a la luz del sol...

Me ha tocado hacer travesuras.



Cuéntalas...

Una vez en El Caribe estaba con una chica y un amigo con su ‘flaca’ conversando. Yo besaba a mi pareja y me fui de avance. Nos metimos al mar y me quité todo. Mi amigo ni cuenta se dio de lo que hicimos.



¿Te gusta que tu pareja use hilo dental?

La firme, me molesta.



¿Te ha tocado una pareja así?

En una ocasión me fui a la playa ‘El Silencio’ con una chiquilla que tenía un cuerpazo.



Te ganaste...

Se sacó la ropa y estaba con un hilo. No había nadie, hasta que aparecieron diez muchachos vagazos. Se quedaron a ver cómo ella salía del mar.



Las chicas suelen decir: ‘Que me miren, si todo es solo tuyo’...

Si es mío, como todas las cosas que me pertenecen, que se quede en mi casa entonces.



Si te dicen: ‘Voy a una discoteca con mis amigas a conversar’, ¿qué les respondes?

¡Quién conversa allí! Para que te escuchen, tienes que hablar en el oído y allí empiezan los contactos de los hombres con mujeres.



En un tono, ¿ella bailando y tú conversando?

¡Estás loco!



¿Si es con tus ‘patas’?

No hay problema, pero de rato en rato jalándole la ‘cuerda’, para que sepa que está chequeada.



Me dijiste que no sabes nadar. ¿Tu compadre ‘Balán’ sí es bueno en el mar?

Ese zambo es cobarde. Tiene el agua hasta las rodillas y grita, siente que se ahoga.



¿‘Vitito’ Reyes?

Ni una brazada da, pero si llenas una piscina de sangría o ‘lija’, se cree ‘Aquaman’.



¿Con la primera enamoradita también hiciste travesuras?

No. Con ella nos citábamos por Santa Marina. Salía de su casa por su lado y yo por el mío. Íbamos a las escaleras y las ‘tías’ nos sacaban corriendo varias veces.



¿Si tienes una hija en el futuro?

Espero que no me salga movida.



¿Y travesuras de chibolo?

En mi barrio estaba ‘Pescado’, querido en la cuadra, pero era ‘choro’. Como mi compadre ‘El chato John’ y yo éramos los únicos cholos blancos, nos mandaba al borde de la playa, robábamos la ropa y se la entregábamos a él.



¿Lo hiciste varias veces?

Sí, pero mi ‘viejo’ se enteró y nos metió una tanda que nunca más lo volvimos a hacer.



Antes de seguir, otra de ‘Balán’.

El otro día una autoridad viene y me dice: ‘¿Tú conoces al profesor Andrés Gonzales? Él es técnico de mi hijo, que ya no estaba yendo y quisiera que le hables para que lo reciba otra vez’.

¿Le hiciste el favor?

Para quedar bien con ese ‘bravo’, lo llamé desde mi teléfono y puse el altavoz: ‘Negro, hay un chibolo de la categoría que ha tenido unos inconvenientes y quiero que lo dejes entrenar’. ‘Balán’ me responde: ‘Seguro estás saliendo con su mamá, te conozco...’.

Me hizo pasar una vergüenza con el esposo.



En Argentina ‘conquistaste’ a Daniela. En Egipto,¿te pasó algo parecido?

Conocí a una marroquí, Tirsy, mi ‘esposa’ por cuatro días y me costó 400 dólares. Caminábamos por la calle de la mano y dormía conmigo en el departamento que alquilé. Misma novia, me acompañó al aeropuerto y me despidió con besos volados.



También jugaste en Costa Rica, México, Aruba y Arabia Saudita. ¿Lo más extraño que viste?

Donde los árabes. La gente salía de cobrar de los bancos y en plena calle contaba su billete. Luego lo ponían sobre el asiento del copiloto y así se iban caminando. Si les robaban, al ladrón le cortaban la mano.



¿Tan bravo?

Cuando le vuelan la cabeza a un narcotraficante, dejan su cuerpo colgando en la calle como un mensaje.



¿Cuando estabas ganado, llevabas de viaje a tus ‘causas’?

No, pero siempre he compartido con la gente que estuvo conmigo y me ayudó en las malas.



Tres personas que deben agradecerle todo a la pelotita...

Sin el fútbol, el ‘Puma’ Carranza sería cobrador de combi, ‘Balán’ buscaría un terno para cargar muertos y yo seguiría robando en la playa.



¿Cómo son los carnavales en tu barrio?

Antes jugábamos pelota desde temprano, las chicas vóley y tirábamos agua, reventábamos las espaldas con esas medias llenas de talco a las que llamábamos ‘Matacholas’.



¿Qué más hacían?

Concursos de baile.



¿Ganaste?

Una vez quedé segundo, porque arreglé al jurado.



¿Desde allí escuchabas salsa?

No. Los tíos en esa época bailaban en la esquina al ritmo de ‘Los Guaracheros del Oriente’.



¿En este verano estarás solo?

Tranquilo y disfrutando, porque vuelven los carnavales a Lazareto. Llevaremos orquestas y la gente venderá comida.



¿Habrá un nuevo ‘Puchungo Sport Bar’?

Con mi socio vamos a abrir un restaurante en Miraflores.



La próxima entrevista tiene que ser con tu pareja...

Tengo deseos de ser papá, es un sueño del que no pierdo las esperanzas, pero deseo tenerlo con alguien que esté superenamorada y sepa que será una buena mamá.



Un abrazo y hasta la próxima producción.

Gracias al Trome, pero espero que me ‘achoren’ bien. Por ustedes soy ‘mechacorta’ y por salir con unas chicas la última vez, perdí una relación ya encaminada. Son más malos, ja, ja, ja.



(Fernando 'Vocha' Dávila)

