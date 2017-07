Racing: Egidio Arévalo Ríos cortó entrevista porque insinuaron que estaba gordo

Racing Club pegó un buen golpe en el mercado de pases del fútbol argentino y contrató al volante uruguayo Egidio Arévalo Ríos, pero el temperamental mediocampista no demoró mucho en dejar salir su carácter. Sino pregúntenle a los periodistas que quisieron entrevistarlo.

Arévalo Ríos posó con la camiseta de la 'Academia' y posteriormente atendió al programa radia Entidad Racinguista (Radio Late) conducido por Flavio Azzaro. Los periodistas insinuaron que algunos hinchas piensan que el jugador está subido de peso y la reacción del uruguayo de 35 años fue bastante fuerte.

El Cacha @ArevaloRios_5 cerrándole el culo a Azzaro y demás boludos con un "Los invito a que vengan a un entrenamiento a ver cómo estoy" 👏👏👏 pic.twitter.com/OgQm1VCI4h — Tito (@LaPizzuti) 18 de julio de 2017

"No vi que la gente dijera eso, los invito a que vengan a un entrenamiento y vean cómo estoy, no tengo ningún problema. No es para un ida y vuelta y andar contestando porque yo no soy así. Si vamos a empezar así, vamos a estar mal", dijo el 'Cacha' que colgó el teléfono sin esperar respuesta.

Contra lo que se podía pensar, los hinchas de Racing salieron a apoyar a Arévalo Ríos en las redes sociales y muchos lo felicitaron por haber dejado las cosas en claro con los hombres de prensa.