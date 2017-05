Radamel Falcao y el fuerte encontrón con Gianluigi Buffon en el Juventus vs. Mónaco [VIDEO]

¡Tremendo encontronazo! Radamel Falcao tiene la tarea difícil de vencer el arco de uno de los mejores arqueros del mundo, Gianluigi Buffon en el Juventus vs. Mónaco, pero esto pudo suceder cuando el colombiano estuvo a punto de sorprender al guardameta, quien tuvo que defender con todo su área llevándose al piso a la estrella del equipo francés.



Apenas había iniciado el Juventus vs. Mónaco y Radamel Falcao recibe un centro dentro del área del equipo italiano y cuando estaba a punto de reventar las redes del arco rival apareció Buffon y con sus casi dos metros de estatura logró despejar y traerse abajo a Falcao, quien reclamaba falta.



Gianluigi Buffon solo estiró el brazo, pero chocó violentamente contra Radamel Falcao, lastimando el lado derecho de su rostro. El árbitro no cobró falta y el juego continuó.



Juventus ya es, prácticamente, finalista de la Champions League y espera a su rival que mañana saldrá del partido Real Madrid vs. Atlético Madrid,