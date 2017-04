Radamel Falcao le avisó al arquero dónde iba a patear el tiro libre y marcó este golazo [VIDEO]

El colombiano Radamel Falcao empieza a recuperar su mejor nivel futbolístico en la Liga de Francia. Con el AS Mónaco, el atacante anotó un golazo de tiro libre que dejó parado al portero de Djon FCO por la fecha 33 de la Liga de Francia.



Esto pasó en el minut 81 de la segunbda parte, cuando AS Mónaco empataba 1-1. Radamel Falcao se paró en el tiro libre y le señaló al portero rival dónde iba a patear. ¿Lo quiso engañar?



Lo cierto es que Radamel Falcao logró su cometido y convirtió un soberbio gol de tiro libre que dejó congelado al francés Reynet del Djon FCO.



Con este tanto, AS Mónaco de Radamel Falcao derrotó 2-1 de local y es líder de la Liga de Francia con 77 puntos, 3 más que el PSG de Cavani.