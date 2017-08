Radamel Falcao marcó golazo con 'efecto banana': Mira su 'hat-trick' en AS Mónaco [VIDEO]

Radamel Falcao dio la hora en Francia. El delantero colombiano de AS Mónaco marcó 'hat-trick' en la goleada 4-1 frente Dijon FCO por la fecha 2 de la Liga de Francia. Uno de ellos fue con 'efecto banana'. ¡No te pierdas el golazo!



La gran anotación de Radamel Falcao pasó en el minuto 37 del partido, cuando AS Mónaco ganaba 2-0 con tantos del colombiano (3') y otro de Jemerson (25'). La ejecución rápidamente se hizo viral en las redes sociales.



Radamel Falcao recibió un pase de su compañero Diakhaby por el sector izquierdo del campo. Enfrentó a un defensor de Dijon FCO y sacó un remate imposible que muchos conocen como el 'efecto banana'.



AS Mónaco terminó aplastando 4-1 a Dijon FCO con triplete de Radamel Falcao. Said puso el descuento sobre el final de la primera parte para el local. A continuación revisa todos los goles:

AS Mónaco 4-1 Dijon FCO: resumen y goles