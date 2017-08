Rafa Márquez y Julión Álvarez: Ordenan bloquear todas sus cuentas bancarias [VIDEO y FOTOS]

¡Se les viene la noche! Luego que se dieran a conocer los supuestos vínculos de Rafa Márquez y Julión Álvarez con el narcotráfico, ambos personajes salieron al frente y se defendieron de las acusaciones, pero eso no frena las investigaciones de la justicia. Por ello, ahora la Unidad de Inteligencia Financiera de México ha ordenado bloquear todas las cuentas bancarias de ambos ídolos mexicanos y otras 64 personas más.



Esta orden se dio tras conocerse que tanto Rafa Márquez y el cantante Julión Álvarez formarían parte de una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, tal como acusó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



La Unidad de Inteligencia Financiera ya habría girado un oficia a todas las instituciones financieras (bancos, casas de cambio, bolsa de valores, entre otras) para que dejen de operar dinero de los involucrados. Es decir, tanto Rafa Márquez como Julión Álvarez no podrán realizar ningún depósito, ni retiro.



Los abogados de Rafa Márquez y Julión Álvarez ya tendrían conocimiento de este bloqueo de cuentas y estarían a punto de presentar un habeas corpus que le permitan anular tal operación.

RAFA MÁRQUEZ NIEGA VÍNCULOS CON NARCOS



Más temprano, el ídolo de la selección mexicana de fútbol, Rafa Márquez dio una conferencia de prensa en la que negó rotundamente cualquier vínculo con el narcotráfico.



“Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización (de Raúl Flores Hernández), y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me avocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados", leyó Rafa Márquez.



“Aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones en las que se me ha mencionado. Quiero ser muy puntual y reitero mi compromiso de apoyar a las diferentes autoridades y gobiernos correspondientes en la media que me sea posible y mantener informados a los medios de comunicación”, sostuvo Rafa Márquez, visiblemente tenso.

Rafael Márquez desmiente vínculos con el narcotráfico

En tanto, Julión Álvarez decidió tomar a la ligera la acusación y bromeó que todo este escándalo es producto de la envidia y celos que sienten otros hacia él.



"Soy una persona de rancho, de pueblo, que sé hacer mis cosas. Me ha costado muchísimo, lo poco o lo mucho que tengo. Me lo he ganado. Seguimos trabajando. Yo me he dedicado a hacer música. Gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando", dice Julión Álvarez a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.