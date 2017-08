Rafa Márquez negó vínculo con el narcotráfico y pidió respeto para su familia [VIDEO]

El futbolista Rafa Márquez, internacional con FC Barcelona y ex capitán de la selección de México pegó el grito al cielo y negó rotundamente las acusaciones del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de tener vínculos con el cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales de su país.



Con 38 años Rafa Márquez, no tardó nada en desmentir las informaciones que dieron la vuelta al mundo. "Aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se me han mencionado o que se han ventilado en diversos medios de comunicación", dijo el ex zaguero de Barcelona en las instalaciones de su actual club, el Atlas de México.



Rafa Márquez, referente de la selección de México, aseguró que ha contratado a un grupo de abogados para que ejerza su defensa. "Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día este es mi partido más difícil, e intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda", el 'kaiser' de Michocan.



Jugador histórico con la selección de México de fútbol, Rafael Márquez, forma parte de una lista de 22 personas y 43 entidades sancionadas por haber participado en una red de narcotráfico liderada por el mexicano Raúl Flores Hernández, según el Departamento del Tesoro.



El internacional con Barcelona, también se presentó a declarar voluntariamente ante la fiscalía general de México, que a su vez mencionó que trabaja de manera coordinada con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.