Rafael Nadal troleó a una periodista que lo "felicitó" tras derrota ante Roger Federer [VIDEO]

Rafael Nadal tuvo un pequeño incidente con una periodista tras su quinta derrota en una final del Masters 1000 de Miami, al caer ante el suizo Roger Federer por 6-3, 6-4. El español 'troleó' a la reportera de forma magistral.



"Felicitaciones por el partido de hoy, me gustaría saber si vas a volver a intentarlo", dijo la periodista ante un Rafael Nadal serio e incluso fastidiado por la derrota ante Roger Federer.

Rafael Nadal respondió con contundencia: "En realidad perdí...", aclaró. La reportera retrucó tras el murmuro de la sala de prensa y dijo: "Lo sé. Lo volverás a intentar", refutó.



"Creo que he tenido un buen torneo, llegar a la final de un Masters no es cualquier cosa", aclaró Nadal. El mallorquín, que se quedó con las ganas de lograr su título 70, añadió que "a ahora a prepararme para los torneos de arcilla, donde me siento más cómodo".



"He tenido un año muy bueno, con una final en Australia en enero (Gran Slam) y ahora aquí en Miami. No me puedo quejar", agregó el mallorquín.

'Rafa' aparecerá en el quinto puesto del escalafón mundial, mientras que Federer será el cuarto.



"Lo que me interesa es estar saludable y evitar las lesiones, sobre todo de muñeca, rodilla y tobillo, las más comunes entre nosotros", subrayó Nadal.



El español señaló que este año ha mantenido un nivel de primera línea, ya que tuvo otra final en Acapulco, en al que cayó ante el estadounidense Sam Querrey.



"Creo que he consolidado mucho mi nivel este año, donde pude ganar en Australia, Acapulco y ahora aquí en Miami, pues llegar a una final siempre te da la posibilidad de poder ganar", agregó.

