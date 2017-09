Rafael Nadal ganó el US Open por tercera vez [VIDEO y FOTOS]

Imparable. El español Rafael Nadal mordió por tercera vez el título de campeón del US Open tras vencer al sudafricano Kevin Anderson con el abrumador resultado de 6-3, 6-3, 6-4. Esto dejó claramente emocionado al tenista, quien afirmó no creer lo bien que le está yendo.



“Es increíble todo lo que ha pasado este año”, mencionó Rafael Nadal dirigiéndose al público durante la ceremonia de premiación. En esta se mostró un video de sus 16 consagraciones en los slams, incluidas dos en Wimbledon y una en el Abierto de Australia.



Entrando en temas de coyuntura, Rafael Nadal se refirió a los desastres naturales que vienen dándose en esta parte del planeta. Así, el ibérico se solidarizó con los afectados.



"En estas dos semanas hemos sido estremecidos por noticias terribles de ciclones en el Caribe, terremotos, inundaciones, gente sufriendo. Les envío mi cariño y les exhorta a que no se den por vencidos", manifestó Rafael Nadal.

Asimismo, el tenista dio un mensaje de aliento a los damnificados por el huracán Irma y el terremoto de México. "Hay que seguir adelante", puntualizó Rafael Nadal.



ENERGÍA

Kevin Anderson también fue entrevistado por los medios y se mostró admirado por la "gran energía" de Rafael Nadal. "Utiliza una gran energía en todos y cada uno de los puntos", indicó el sudafricano.



Hay que mencionar que una de las cosas más resaltantes en este deportista es que llegó por primera vez a una final del US Open. "Siempre me divierte verlo jugar", sostuvo con relación a Rafael Nadal.