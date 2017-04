Raúl Ruidíaz y Andy Polo marcaron los 4 goles en la victoria de Monarcas Morelia ante Pumas

Los jugadores peruanos Raúl Ruidíaz y Andy Polo dieron mucho que hablar en su más reciente partido de Monarcas Morelia, durante el cual hicieron los 4 goles con los que ganó el cuadro mexicano a Pumas (el cual no hizo ninguno) por la Liga MX.



Por el lado de Raúl Ruidíaz, el delantero dejó asombrados a todos los hinchas de Monarcas Morelia al hacer un hat trick. Por el lado de Andy Polo, él completó el score para los amarillos.



Los videos de las anotaciones de Raúl Ruidíaz y Andy Polo se pueden ver en la cuenta de Twitter de Monarcas Morelia. Los usuarios que siguen la cuenta del elenco charro no dudaron en comentar lo bien que ambos habían actuado.



Hay que mencionar que las hazañas de Raúl Ruidíaz en el Monarcas Morelia no han sido pocas. En una oportunidad anterior, como puedes ver en esta nota, la 'Pulga' hizo un golazo ante el Cruz Azul.



