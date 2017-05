Raúl Ruidíaz: No creerás el mensaje que le envió a Paolo Guerrero [VIDEO]

¡Paolo Guerrero, duerme tranquilo! Ese es el mensaje que parece enviarle Raúl Ruidíaz al goleador de la selección peruana, pues a su llegada a Lima dejó en claro sentirse el reemplazante del 'Depredador' no solo para el duelo ante Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018, sino de cara al mundial de Qatar 2022.



“Sí, soy el reemplazante natural de Paolo Guerrero porque en esas últimas convocatorias siempre he estado allí. Lo soy por todo lo que vengo pasando. Es el mejor momento de mi carrera”, dijo para América TV.



Raúl Ruidíaz, sabe que el puesto de Paolo Guerrero tiene que pelearlo con un peso pesado como Jefferson Farfán. "Todos sabemos que Farfán es un excelente jugador. Todos sabemos la calidad de él. Ellos (Comando Técnico de la selección) convocan a los que deben estar y hay que demostrar”, señaló pensado en que su momento es mejor que el delantero del Lokomotiv.



Raúl Ruidíaz sufrió una lesión de ligamentos en el final de la Liga MX y aparentemente no será llamado para los duelos ante ante Paraguay y Jamaica. “Es una lesión que se ha vuelto crónica por lo mismo que he estado jugando con dolor. Ya llevo bastante tiempo así, yo diría que en un mes estaré recuperado”, dijo.